Банки России получили ₽202 млрд чистой прибыли в апреле 2021 года

Банки РФ получили ₽202 млрд чистой прибыли в апреле 2021-го. Возвратность на капитал составила 22%. Отмечается, что годом ранее, за аналогичный период в условиях пандемии, банки заработали всего ₽32 млрд. При этом количество прибыльных финучреждений снизилось с 248 до 221, сообщает телеканал «Известия». Запас капитала банковского сектора составляет ₽6 трлн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.