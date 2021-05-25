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Банки России получили ₽202 млрд чистой прибыли в апреле 2021 года

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Банки РФ получили ₽202 млрд чистой прибыли в апреле 2021-го. Возвратность на капитал составила 22%. Отмечается, что годом ранее, за аналогичный период в условиях пандемии, банки заработали всего ₽32 млрд. При этом количество прибыльных финучреждений снизилось с 248 до 221, сообщает телеканал «Известия». Запас капитала банковского сектора составляет ₽6 трлн.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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