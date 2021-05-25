Спрос на свадебные платья в России превысил допандемийные показатели

Спрос на платья и другие аксессуары для невест в апреле-мае 2021 года превысил показатели за аналогичный период 2019 года. Об этом 25 мая сообщили аналитики «Авито».

Из-за коронавирусной инфекции в прошлом году рынок свадебных платьев и аксессуаров для бракосочетания весной значительно просел. Около 70% свадеб было перенесено. Однако уже в июле-августе наблюдалось восстановление рынка.

В мае 2021 года россиянки начали активно присматривать свадебные платья и аксессуары. В период с 1 апреля по 18 мая спрос на товары для этой торжественной церемонии оказался на 36% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом предложение увеличилось на 16%.

«В среднем наряд для одного из самых важных дней в жизни можно приобрести за 7 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

На 23% увеличился спрос на фаты для невест.

Весной текущего года на «Авито» вырос спрос на свадебную атрибутику для невест во всех исследуемых регионах страны.

Лидером среди городов с самым выраженным ростом спроса на свадебные аксессуары стал Ижевск, за ним идет Санкт-Петербург, третье место занял Нижний Новгород. Четвертое место аналитики «Авито» отдали Воронежу, замкнул пятерку лидеров Краснодар.

При этом в Сочи зарегистрирована самая высокая средняя цена на свадебные платья: 11 тыс. рублей, что на 10% выше показателей 2019 года. В целом жители юга страны больше всего тратят на наряд невесты.

В Новокузнецке и Кемерово вступить в брак можно наиболее бюджетно, там платье обойдется в 5 тыс. рублей.

«В посткарантинном 2021 году мы наблюдаем бум — спрос на свадебную атрибутику для невест вырос на 36% по сравнению с 2019 годом», — отметил руководитель макрокатегории Lifestyle «Авито» Алексей Козловский.

В длинные майские праздники и перед грядущими летними каникулами в России вырос спрос на детские лагеря, услуги нянь и детские сады. В апреле спрос на детские лагеря увеличился на 18%, а за год — на 184%.