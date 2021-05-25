Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука

Если ноутбук стал заметно тормозить, то существуют способы, с помощью которых можно отложить покупку нового устройства. Эти меры во вторник, 25 мая, перечислил директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

Так, по словам специалиста, начать исправление устройства необходимо с ревизии и загрузок приложений.

«Первое, что я рекомендую сделать, — это проверить список автозагрузки и убрать оттуда приложения, в которых нет постоянной необходимости. То, что не нужно каждый день, можно запускать самостоятельно по необходимости, а не держать в автозагрузке. Это поможет ощутимо разгрузить ресурсы компьютера. Очень полезно также провести ревизию всех приложений и удалить ненужные. Это могут быть не только редко используемые и забытые приложения пользователя, но и софт предустановки производителя, которым обладатель компьютера не пользуется», — сказал он в беседе с радиостанцией Sputnik.

Рябинин также призвал очистить жесткие диски устройства: это могут быть временные файлы, кэш и мусор, которые занимают место на диске и замедляют работу компьютера.

«Можно использовать как специальные утилиты, так и базовые, встроенные в систему средства. Если удаление происходит автоматическими средствами, стоит внимательно следить за удаляемым, чтобы не потерять важную информацию», — подчеркнул он, добавив, что положительно на работе ноутбука также скажется отказ от режима энергосбережения.

«Следующий шаг — отключение дополнительных эффектов интерфейса, в том числе прозрачности. Они потребляют ресурсы, хотя без этих эффектов легко можно обойтись, а производительность вырастет. Также можно проверить настройки энергосбережения. В случае необходимости можно выставить режим максимальной производительности, который по умолчанию часто отключен, чтобы продлить время работы устройства, а скорость при этом страдает», — заключил Рябинин.

13 мая доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что делать, если с флешки исчезла важная информация. Так, нельзя что-либо удалять и копировать, а еще не нужно выбирать предложенный компьютером вариант форматирования.