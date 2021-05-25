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Поступления налогов в реальном выражении выросли с 2019 года на 5-10%

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В России поступления основных налогов в реальном выражении за два года выросло на 5–10% с учетом инфляции. Об этом заявил журналистам заместитель главы Минфина Владимир Колычев во вторник, 25 мая.

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Он рассказал, что по ненефтегазовым доходам наблюдается «довольно бодрый рост» налоговых поступлений, даже если сравнивать с 2019 годом, когда пандемия коронавируса не влияла на доходы бюджета. Замминистра отметил, что «в реальном выражении основные налоги у нас растут на 5–10% ежегодно.

«Это НДС, это налог на прибыль, это касается всех налогов ключевых, и зарплатные налоги, НДФЛ, страховые взносы и налог на прибыль», — указал Колычев.

Такие темпы говорят о сильном восстановлении экономики. Замминистра финансов допустил, что «есть какие-то признаки если не перегрева, то, по крайне мере, более быстрого роста, чем предложение поспевает».

Заместитель главы Минфина добавил, что российская экономика восстанавливается по более «радужной» траектории, чем в прогнозах правительства.

В конце января глава Минфина Антон Силуанов сообщил журналистам, что динамичное поступление оборотных налогов позволило исполнить бюджет 2020 года лучше ожиданий и отразило восстановление в России деловой активности. Федеральный бюджет страны по итогам прошлого года был исполнен с дефицитом 3,8% валового внутреннего продукта (ВВП), или 4,1 трлн рублей. Министр подчеркнул, что результат достигнут в первую очередь благодаря более динамичному поступлению доходов нефтегазовой отрасли.

По его словам, поступления налога на добавленную стоимость (НДС) выросли более чем на 15% год к году в четвертом квартале 2020-го после временного снижения во втором-третьем кварталах, что отражает восстановление потребительского спроса во втором полугодии.

Силуанов отметил, что в том же году поступления в бюджет зарплатных налогов (НДФЛ) выросли более чем на 3%, что говорит об устойчивости трудовых доходов граждан. Одновременно поступления по налогу на прибыль сократились в 2020 году на 11,6%. Это плохо повлияло на доходы бюджетов регионов, но было к., отметил Силуанов.

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