В ФМБА рассказали об осложнениях у переболевших коронавирусом

Частота осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию, увеличилась. Об этом во вторник, 25 мая, рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По ее словам, есть сведения о росте случаев тромбозов, ментальных нарушений и других отклонений.

«В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию — от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений», — отметила Скворцова в ходе международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».

Также глава ФМБА указала на то, что пандемия COVID-19 заставила поднять проблему обсуждения профилактики и терапии неинфекционных заболеваний, поскольку они часто увеличивали риск тяжелого течения коронавируса. Среди таких болезней были ожирение, патологии легких, сердца и сосудов, диабет и другие, пишет Газета.ru.

23 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что последствия коронавирусной инфекции для привившихся от COVID-19 будут минимальными.

7 мая врач-терапевт Алексей Водовозов дал рекомендации по борьбе с постковидным синдромом. Так, одним из основных условий является постепенное возвращение к привычным объемам физических нагрузок, также медик посоветовал уделить внимание восстановлению легких.

За день до этого главный нарколог Москвы Евгений Брюн предостерег переболевших COVID-19 от употребления спиртных напитков, так как в подобной ситуации на вирусную интоксикацию организма накладывается еще и алкогольная.

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