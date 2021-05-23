Гинцбург назвал преимущество вакцинации от COVID-19

Последствия коронавирусной инфекции для привившихся от COVID-19 будут минимальными. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил в интервью ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Конечно, (в случае вакцинации. — Ред.) весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», — отметил ученый 23 мая в интервью ТАСС

13 мая Гинцбург сообщил, что есть большая уверенность в том, что защита от коронавируса после вакцинации российским препаратом «Спутник V» будет сохраняться на два года. Он отметил, что назвать точный срок можно будет после проведения исследования о времени сохранения клеточного иммунитета.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. К настоящему моменту препарат входит в тройку лидеров по числу регистраций в странах мира.

7 мая врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что понятие постковидного синдрома представляет собой остаточные синдромы коронавируса, то есть отсутствие вируса в организме в сочетании с параллельным присутствием разнообразных симптомов: это, как правило, усталость или выраженная слабость. По его словам, одним из основных условий преодоления последствий вируса является постепенное возвращение к привычным объемам физических нагрузок. Кроме того, следует уделить внимание восстановлению легких с помощью специальных упражнений.