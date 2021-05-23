Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Гинцбург назвал преимущество вакцинации от COVID-19
Мир
Число погибших в китайском марафоне увеличилось до 21
Мир
Американский репортер рассказала об увольнении из-за позиции о Палестине
Мир
В Японии выявили нехватку врачей для обеспечения вакцинации
Мир
Глава минобороны Великобритании назвал Россию угрозой номер один
Мир
Экономисты подсчитали убытки Германии из-за пандемии
Мир
Проверка контейнеров с радиоактивными отходами пройдет на «Фукусима-1»
Мир
Глава Пентагона рассказал об угрозах терроризма и кибероружия в США
Мир
Американский актер Вин Дизель признался в любви к России
Сюжет:

Гинцбург назвал преимущество вакцинации от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последствия коронавирусной инфекции для привившихся от COVID-19 будут минимальными. Об этом в воскресенье, 23 мая, заявил в интервью ТАСС директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

Календарь перевернут: вакцинация от COVID может стать ежегодной
Изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовило правительство

«Конечно, (в случае вакцинации. — Ред.) весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», — отметил ученый 23 мая в интервью ТАСС

13 мая Гинцбург сообщил, что есть большая уверенность в том, что защита от коронавируса после вакцинации российским препаратом «Спутник V» будет сохраняться на два года. Он отметил, что назвать точный срок можно будет после проведения исследования о времени сохранения клеточного иммунитета.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа 2020 года. К настоящему моменту препарат входит в тройку лидеров по числу регистраций в странах мира.

7 мая врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что понятие постковидного синдрома представляет собой остаточные синдромы коронавируса, то есть отсутствие вируса в организме в сочетании с параллельным присутствием разнообразных симптомов: это, как правило, усталость или выраженная слабость. По его словам, одним из основных условий преодоления последствий вируса является постепенное возвращение к привычным объемам физических нагрузок. Кроме того, следует уделить внимание восстановлению легких с помощью специальных упражнений.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021