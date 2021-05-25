Пожар на складе в Ростове-на-Дону локализован на площади 1 тыс. кв. м

Пожар в складском здании Ростове-на-Дону локализован на площади 1 тыс. кв. м. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

«В 8.51 локализация по всем боевым участкам на 1 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве.

Информация о возгорании в двухэтажном складском здании «Аквамаркет» поступила спасателям ранее в этот же день. Как уточняли в МЧС, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м.

При возгорании произошло обрушение кровли. Пожару был присвоен четвертый ранг сложности.

В ведомстве пояснили, что данных о пострадавших нет. Огонь тушат 66 человек и 22 единицы техники.