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Пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел на складе в Ростове-на-Дону
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Пожар площадью 1 тыс. кв. м произошел на складе в Ростове-на-Дону

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Складское здание загорелось в Ростове-на-Дону. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

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Уточняется, что площадь возгорания составляет около 1 тыс. кв. метров.

«В 06:03 в городе Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 73 А, горит двухэтажное складское здание «Аквамаркет». По оперативным данным, площадь пожара составляет 1000 кв. м. Произошло обрушение кровли», — говорится в сообщении на сайте МЧС.

В ведомстве пояснили, что данных о пострадавших нет. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности. В настоящее время огонь тушат 66 человек и 22 единицы техники.

Ранее, во вторник, пожар произошел на территории бывшей птицефабрики в подмосковном городе Щелково. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. м. К ликвидации возгорания привлечены 75 человек и 23 единицы техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

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