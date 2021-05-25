Казахстан снизил порог прохождения партий в нижнюю палату с 7% до 5%

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в выборное законодательство, согласно которым снижается порог прохождения политических партий в мажилис (нижнюю палату) парламента с 7% до 5%, сообщила во вторник, 25 мая пресс-служба главы государства.

Также вводятся в формы избирательных бюллетеней всех уровней графы «Против всех».

В Казахстане 10 января прошли выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента. Три партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), «Ак жол» («Светлый путь») и Народная партия Казахстана (НПК) получили право на распределение мандатов, преодолев барьер в 7%.

Спикером мажилиса Казахстана в ходе первого пленарного заседания депутатов седьмого созыва переизбрали Нурлана Нигматулина (партия «Нур Отан»), занимавшего эту должность в парламенте прошлого созыва.

В январе Токаев предложил снизить порог для прохождения партий в мажилис парламента. Он уверен, такая мера будет стимулировать официально зарегистрированные партии участвовать в выборах.

Тогда же президент Казахстана сообщил о необходимости дать возможность избирателям выражать несогласие со всеми пунктами избирательного бюллетеня.

Ранее проект закона, содержащий предложенные президентом изменения, одобрили депутаты мажилиса и сената (верхняя палата) парламента.