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Казахстан снизил порог прохождения партий в нижнюю палату с 7% до 5%

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в выборное законодательство, согласно которым снижается порог прохождения политических партий в мажилис (нижнюю палату) парламента с 7% до 5%, сообщила во вторник, 25 мая пресс-служба главы государства.

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Также вводятся в формы избирательных бюллетеней всех уровней графы «Против всех».

В Казахстане 10 января прошли выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента. Три партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), «Ак жол» («Светлый путь») и Народная партия Казахстана (НПК) получили право на распределение мандатов, преодолев барьер в 7%.

Спикером мажилиса Казахстана в ходе первого пленарного заседания депутатов седьмого созыва переизбрали Нурлана Нигматулина (партия «Нур Отан»), занимавшего эту должность в парламенте прошлого созыва.

В январе Токаев предложил снизить порог для прохождения партий в мажилис парламента. Он уверен, такая мера будет стимулировать официально зарегистрированные партии участвовать в выборах.

Тогда же президент Казахстана сообщил о необходимости дать возможность избирателям выражать несогласие со всеми пунктами избирательного бюллетеня.

Ранее проект закона, содержащий предложенные президентом изменения, одобрили депутаты мажилиса и сената (верхняя палата) парламента.

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