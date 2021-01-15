Спикером нижней палаты парламента Казахстана переизбрали Нигматулина

Спикером мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана в ходе первого пленарного заседания депутатов седьмого созыва переизбрали Нурлана Нигматулина (партия «Нур Отан»), занимавшего эту должность в парламенте прошлого созыва. Об этом сообщает агентство Kazinform в пятницу, 15 января.

«Сегодня Нурлан Нигматулин избран председателем Мажилиса Парламента РК», — отмечается в сообщении.

Он избран по итогам тайного голосования депутатов мажилиса.

Накануне на заседании председатель «Нур Отан» предложил кандидатуру Нигматулина на пост руководителя фракции партии в мажилисе. Депутаты фракции единогласно поддержали предложение.

Выборы в нижнюю палату парламента страны прошли 10 января. Согласно их итогам, победила партия «Нур Отан», возглавляемая бывшим президентом Нурсултаном Назарбаевым, набрав более 71% голосов. Назарбаев поздравил партию.

Нигматулин вошел в число 76 депутатов от этой политсилы.

В парламент также войдут представители «Ак жол» и Народной партии Казахстана. Центризбирком республики заявил, что выборы прошли при явке 63,25%. Бюллетени получили свыше 7,5 млн человек.