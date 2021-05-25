Нурмагомедов отклонил предложение в $100 млн за бой с Мейвезером

Менеджер экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал, что российский боец отказался от поединка с Флойдом Мейвезером за $100 млн.

По его словам, спортсмен объяснил решение тем, что пообещал своей матери не возвращаться в октагон. При этом россиянин допустил свое участие в каком-либо бое при условии получения разрешения от родительницы.

«Он [Хабиб] происходит из мусульманской культуры, мы очень уважаем своих матерей, мы не можем попасть на небеса без разрешения матери», — цитирует Абдель-Азиза Sportskeeda.

21 марта Нурмагомедов признался, что ему тяжело было принимать решение о завершении карьеры, но он сделал это ради матери. После завершения карьеры Хабиб заявил, что хочет наслаждаться временем с семьей, поддерживать братьев, которые продолжают драться в UFC, и заниматься бизнесом.

Также, по данным СМИ, он собирается открыть школу единоборств в России и назвать ее именем покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе, напоминает «Спорт-Экспресс». На счету бойца 29 побед в UFC и ни одного поражения.