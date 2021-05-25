Миротворцы РФ в КБР отработали действия в случае нападении на пост

Российские миротворцы продолжают контролировать соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также обеспечивают безопасность движения автомобилей, перевозки продуктов и товаров по Лачинскому коридору. Об этом сообщил во вторник, 25 мая, РЕН ТВ.

«Наша основная задача — это контроль за соблюдением соглашения прекращения огня, а также обеспечение безопасности движения гражданского транспорта по маршруту», — подчеркнул командир наблюдательного поста Сергей Иванов.

Отмечается, что все наблюдательные посты военнослужащих оборудованы сооружениями «Блокпост», которые предназначены для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также кругового наблюдения за близлежащей территорией.

В плановом порядке миротворцы отработали действия в случае возможного нападения на наблюдательный пост. В случае поступления сигнала о нарушении, они готовы в кратчайшие сроки занять оборону на заранее оборудованных позициях.

За прошедшую неделю в зоне ответственности российских военных провокаций зафиксировано не было.

17 мая министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном. В ходе переговоров министры обсудили двустороннее сотрудничество и обстановку в Нагорном Карабахе.

В начале мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности. Он также подчеркнул роль президента России Владимира Путина в достижении мира в регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ также предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.