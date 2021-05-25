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Центр Чумакова анонсировал начало третьей стадии испытаний «КовиВака»

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Третья стадия испытаний «КовиВака» начнется через неделю-две. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Федерального центра им. М.П. Чумакова Айдар Ишмухаметов. Точная дата зависит от решения Министерства здравоохранения, уточнил он.

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«Мы подали [документы], нам задали дополнительные вопросы, как это бывает, мы на них ответили, ждем, — пояснил Айдар Ишмухаметов. — Думаю, неделя-другая, и начнем третью стадию испытаний «КовиВака». В рамках третьей стадии мы будем проводить исследование на добровольцах старше 60 лет плюс еще трех группах людей, отягощенных разными заболеваниями: онкологическими, аутоиммунными, с хроническим обструктивным заболеванием легких. Это наша следующая задачка третьей фазы. Мы попросили порядка трех с лишним тысяч испытуемых, но, наверное, это число будет расширяться».

Также ученый объяснил, почему в инструкции к вакцине описаны побочные эффекты, хотя ранее он сам говорил, что у добровольцев, участвующих в первой и второй фазах испытаний препарата, нежелательных реакций не было.

«Когда пишутся инструкции, имеется в виду, что дальше будут тысячи, сотни тысяч и миллионы вакцинированных. Мы исходим не из практического опыта первых испытуемых, а скорее из вероятных опытов работы с цельновирионными вакцинами, поэтому там у нас изложены обычные побочки: боль в месте укола, покраснение, возможно, головная боль. Это не значит, что мы с этим столкнулись. Мы просто пытаемся подготовить потребителя к возможной ситуации», — сообщил Айдар Ишмухаметов.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Неделя-другая, и начнем третью стадию испытаний «КовиВака»

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