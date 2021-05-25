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Крючков приговорен в США к отбытому сроку за попытку взлома сети Tesla

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Россиянин Егор Крючков, признавший себя виновным в попытке взлома компьютерной сети компании Tesla, приговорен в США к уже отбытому сроку в 10 месяцев и будет депортирован из страны, сообщает в понедельник, 24 мая, Associated Press.

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Отмечается, что ранее 27-летнему россиянину грозило до пяти лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс., однако стороны достигли соглашения о сокращении срока заключения в обмен на признание вины.

В итоге ранее в понедельник судья Миранда Ду приговорила Крючкова к уже отбытым 10 месяцам заключения, а также предписала выплатить более $14,8 тыс. в качестве компенсации. Он будет находиться под стражей, пока не покинет территорию США.

Согласно судебным материалам, Крючков в период с 15 июля по 22 августа прошлого года вместе с сообщниками пытался нанять сотрудника Tesla, чтобы тот внедрил вредоносное программное обеспечение в ее компьютерную систему.

Злоумышленники рассчитывали, что после внедрения ПО смогут вымогать деньги у компании, шантажируя ее тем, что данные будут выложены в открытый доступ.

Крючков был задержан в Лос-Анджелесе в августе прошлого года. В сентябре ему предъявили обвинения в совершении киберпреступления.

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада.

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