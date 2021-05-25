Репортер The Washington Post рассказала о распорядке дня Байдена

Корреспондент газеты The Washington Post Эшли Паркер «виртуально» провела в Белом Доме один рабочий день с президентом США Джо Байденом и рассказала о его распорядке.

Она провела интервью с семью близкими к Байдену людьми, которые согласились на условиях анонимности рассказать о том, как проходит его рабочий день. Эшли Паркер по ходу повествования сравнила распорядок дня бывшего американского лидера Дональда Трампа с распорядком Джо Байдена.

Как рассказали собеседники Паркер, утро президента США начинается с силовой тренировки с поднятием тяжестей и использованием велотренажера. Потом Байден смотрит утренние телешоу CNN «Новый день» или MSNBC «Утренний Джо». Также с утра он просматривает новостной дайджест крупных американских изданий с упором на новости из родного Делавэра.

После этого Байден и вице-президент Камала Харрис прослушивают секретный доклад разведки США о мировых событиях в горячих точках.

Далее американский лидер встречается с главами департаментов. Как заявила Паркер, не менее раза в неделю президент встречается с главой Минобороны США Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и генералом Марком А. Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов, пишет «Газета.ру».

Потом Байден проводит совещание со своими советниками. После чего он делает в среднем одно-два публичных выступления. Паркер отмечает, что, по сравнению с Трампом, Байден в течение дня менее активен — предыдущий президент США проводил больше времени на рабочем месте и очень часто выступал перед журналистами.

Согласно опубликованной 18 мая декларации о доходах, Байден вместе со своей женой Джилл Байден за 2020 год заработали $607 336. Как сообщает Reuters, в 2019 году доход Байденов составил $985 223. Отмечается, что снижение заработков обусловлено отсутствием продажи книг и платных выступлений в период избирательной кампании.