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Правительство подготовило новый пакет поддержки МСП

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Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса, подготовить который поручал президент. «Известия» выяснили его подробности — о деталях рассказали три близких к кабмину источника.

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В пул поддержки вошло обнуление НДС для рестораторов и отельеров, повышение с 15% до 20% обязательной квоты на закупки у МСП для государственных заказчиков и с 20% до 30% — для госкомпаний, предоставление капитала в пределах 100 тыс. рублей в виде сертификатов начинающим предпринимателям на открытие своего дела, поддержка при выводе бизнеса на IPO и ряд других.

Прямая стоимость дополнительного пакета мер для бюджета не слишком высока — значительная часть инструментов не требует финансирования, от правительства может потребоваться около 15 млрд рублей, оценил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

В послании Федеральному собранию 21 апреля президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца разработать программу дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мер вам: правительство сформировало новый пакет поддержки МСП

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