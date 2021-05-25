Мер вам: правительство сформировало новый пакет поддержки МСП

Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса, подготовить который поручал президент. Подробности «Известиям» раскрыли три близких к кабмину источника . Среди ключевых мер, предварительно вошедших в пул, обнуление НДС для рестораторов и отельеров, капитал начинающим и молодым предпринимателям на открытие бизнеса, расширение квоты на участие МСП в закупках со стороны госструктур, помощь при выходе на IPO, а также ряд послаблений в сфере надзора. Поскольку в перечне не так много мер, требующих прямой поддержки из бюджета, пакет обойдется правительству примерно в 15 млрд рублей, оценили эксперты . Они полагают, что в целом все предложения будут востребованы бизнесом.

Комплекс малому

21 апреля в послании Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству в течение месяца разработать программу дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов провел специальное совещание с кабмином и бизнес-сообществом о новом пакете стимулирования МСП . В секретариате заместителя премьера в общих чертах сформулировали ключевые акценты дополнительного пула инструментов, не уточняя деталей.

«Комплекс мер поддержки МСП может быть направлен на поддержку начинающих предпринимателей и молодежного предпринимательства, поддержку роста предприятий малого и среднего бизнеса, создание для них новых рыночных возможностей, поддержку зрелых компаний, снижение административной нагрузки при осуществлении контрольно-надзорной деятельности, а также создание цифровой экосистемы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», — сообщили журналистам в секретариате 22 мая.

Мер вам Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Известия» выяснили подробности нового пакета, сформированного кабмином. О его деталях рассказали три близких к правительству источника. В пул поддержки вошли следующие меры :

обнуление НДС для рестораторов и отельеров;

повышение обязательной квоты на закупки у МСП для государственных заказчиков с 15% до 20%. Аналогичная квота для госкомпаний увеличится с 20% до 30%;

предоставление капитала — в виде сертификатов — начинающим предпринимателям на открытие своего дела — в пределах 100 тыс. рублей. Деньги можно будет направить исключительно на конкретные потребности — аренду, продвижение в интернете, налоги. Кроме этого, планируется запустить ряд образовательных программ;

послабления в сфере контрольно-надзорной деятельности. Например, за впервые выявленные нарушения МСП предлагается не штрафовать;

поддержка предпринимателей при выводе бизнеса на IPO;

создание цифровой платформы, которая агрегирует все меры поддержки МСП и в автоматическом режиме сможет определить, на какие инструменты предприниматель вправе претендовать.

Впрочем, по словам собеседников, хотя в целом комплекс согласован на межведомственном уровне, окончательного решения пока нет .

— Несмотря на то что Минфин не протестует по поводу обнуления НДС для рестораторов и отельеров, вряд ли можно утверждать, что мера полностью согласована и осталось лишь направить в Госдуму законопроект , — заявил источник «Известий», близкий к ведомству.

Мер вам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Минэкономразвития на просьбу «Известий» подтвердить перечень предложенных инициатив сообщили, что дополнительные меры поддержки МСП разработаны, предложения направлены в правительство . Пакет сформирован под руководством Андрея Белоусова — с учетом инициатив Корпорации МСП, «Опоры России», заинтересованных органов власти и членов рабочей группы Госсовета «Малое и среднее предпринимательство», уточнили в пресс-службе.

В Минфине на аналогичный вопрос не ответили. «Известия» также направили запрос в пресс-службу правительства.

Дорог не подарок

Прямая стоимость дополнительного пакета мер для бюджета не слишком высока — значительная часть инструментов не требует финансирования, от правительства может потребоваться около 15 млрд рублей, оценил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов . Наиболее действенными, с его точки зрения, могут стать обнуление НДС для общепита и гостиниц, а также увеличение квоты МСП в госзакупках.

Первое могло бы послужить значимым фактором высвобождения дополнительного оборотного капитала для предприятий общепита и гостиниц, а второе — позволило бы субъектам малого бизнеса, которые столкнулись с существенным сжатием спроса в пандемию, получить новые каналы сбыта, пояснил эксперт.

Мер вам Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Меры, безусловно, полезны — это очередная попытка правительства пойти навстречу бизнесу, облегчить его работу в кризисный период, отметил сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян. Однако они не заработают в полную силу, пока не будет решена проблема силового давления на предпринимателей , констатировал эксперт. Кроме того, большой головной болью для малого бизнеса, особенно начинающего, становятся залоги по кредитам. В этой связи гарантийный механизм Корпорации МСП тоже нуждается в корректировке, уверен Антон Данилов-Данильян.

Наиболее позитивное решение из попавших в пакет поддержки — послабления в части штрафов, полагает глава Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев . В отличие, например, от льготного финансирования, которым крайне тяжело охватить широкий круг нуждающихся, регуляторные меры позволяют улучшить условия ведения бизнеса для всех предпринимателей , отметил он. Впрочем, и финансовую помощь начинающим бизнесменам Владимир Буев оценил позитивно.

— Предлагаемая налоговая или арендная субсидия действительно может стать подспорьем для тех, кто только начал свое дело: они получат возможность пробовать свои силы, не боясь больших убытков , — отметил он.



Льгот по НДС гостиницы и рестораны просили давно — эту меру они предложили в самом начале пандемии как наиболее необходимую, отметил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин . Отели и общепит сразу вошли в список самых пострадавших от кризиса отраслей, они понесли большие убытки, многие набрали кредитов, чтобы выжить, напомнил эксперт. Поэтому обнуление НДС облегчит для них ведение бизнеса и ускорит выплату долгов, спрогнозировал он.

Мер вам Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В целом одна из ключевых фискальных проблем ресторанов и отелей — разбалансированность налоговой нагрузки, говорил ранее президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По его словам, и для первых, и для вторых НДС — это фактически сбор с выручки. Предприятия сферы гостеприимства оказывают услуги по ставке в 20% При этом большинство поставщиков применяют 10% либо работают на «упрощенке». Это означает, что, например, ресторан не может понизить сумму уплаты НДС со своих продаж на входящий налог с закупок. Именно по этой причине предприятия сферы гостеприимства предпочитают работать на системах налогообложения, где нет этого сбора.