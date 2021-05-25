Инвесторы TON подали в суд на Telegram

Инвесторы подали в лондонский суд на Telegram из-за неудавшегося проекта создания блокчейн-платформы TON, сообщил 24 мая глава инвестиционного фонда Da Vinci Capital Олег Железко.

По его словам, вкладчики получили предложение вернуть вложенные средства «не до конца корректно» — всего за сутки до дедлайна.

«Нашему фонду это предложение поступило где-то за 24 часа до дедлайна, и многие из наших инвесторов просто не получили физическую возможность проанализировать документы и, соответственно, получить адекватный возврат на те инвестиции, которые были сделаны», — отметил Железко в интервью РБК.

Он добавил, что после запрета запуска TON инвесторы получили «много разных конфликтующих уведомлений», что также затруднило принятие решения о том, взять деньги обратно или переконвертировать их в кредит.

23 марта основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что компания привлекла свыше $1 млрд от размещения бондов. Компании нужны деньги для развития и возврата средств инвесторам в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), которая так и не была запущена

В феврале фонд Da Vinci Capital потребовал от Telegram компенсировать $100 млн, вложенных в так и не запущенную блокчейн-платформу. Инвестор пригрозил подать в суд, если деньги не вернут за 14 дней.

Речь о возврате средств, которые Da Vinci Capital в 2018 году инвестировала в блокчейн-платформу TON. Тогда проект в сумме привлек $1,7 млрд от 171 инвестора. Но в 2020 году основатель Telegram Павел Дуров объявил, что проект не будет запущен, поскольку суд запретил выпуск криптовалюты Gram, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обязала разработчиков вернуть большую часть денег инвесторам.

Опрошенные «Известиями» эксперты рассказали, что иск от инвесторов блокчейн-платформы TON может грозить мессенджеру Telegram арестом счетов и имущества, а также отключением дата-центров.