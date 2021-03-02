Эксперты рассказали о судьбе Telegram из-за иска инвесторов к TON

Иск от инвесторов блокчейн-платформы TON может грозить мессенджеру Telegram арестом счетов и имущества, а также отключением дата-центров мессенджера. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты во вторник, 1 марта.

В конце февраля фонд Da Vinci Capital потребовал от компании компенсировать $100 млн, вложенные в так и не запущенную блокчейн-платформу, сообщал Forbes со ссылкой на собственные источники в фонде. Инвестор пригрозил подать в суд, если деньги не вернут за две недели.

Эти средства фонд инвестировал в TON в 2018 году. Тогда проект в общей сложности привлек $1,7 млрд от 171 инвестора. Однако в 2020 году основатель проекта Павел Дуров объявил, что блокчейн-платформу не запустили.

По мнению экспертов, если дело дойдет до суда и Da Vinci Capital победит, остальные инвесторы, которым должен Telegram, тоже подадут иски. В таком случае мессенджеру придется срочно выплатить сотни миллионов долларов, которых в настоящее время у Дурова нет.

Однако эксперты полагают, что Telegram может выручить средства от продажи конвертируемых облигаций или монетизации мессенджера.

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