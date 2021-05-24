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Чехия в овертайме обыграла Белоруссию на чемпионате мира по хоккею

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Сборная Чехии обыграла команду Белоруссии со счетом 3:2 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, сообщает в понедельник, 24 мая, издание «Спорт-Экспресс».

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В команде Чехии отличились Ян Коварж, Филип Задина и Доминик Кубалик, который забил решающий гол в овертайме. У сборной Белоруссии шайбы в ворота противника забросили Егор Шарангович и Владислав Еременко.

Отмечается, что сборная Чехии впервые одержала победу на турнире и заняла шестое место в группе А, на счету команды два очка. У белорусов четыре очка и четвертая позиция.

24 мая сборная России по хоккею проиграла команде Словакии в матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге. Россияне уступили соперникам со счетом 1:3 (0:0, 1:1, 2:0). Шайбу в ворота сборной Словакии забросил Александр Барабанов. У словаков забили Милош Келемен, Мартин Гернат и Марек Дялога.

В ходе матча 22 мая россияне обыграли соперников из Великобритании со счетом 7:1. В первом периоде российская сборная забила в ворота соперников четыре шайбы. Две из них забросил Антон Бурдасов, Михаил Григоренко и Сергей Толкачинский — по одной. Шайбы в ворота британцев также забросили Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Антон Слепышев.

Чемпионат мира по хоккею – 2021 проходит в Риге. Соревнования продлятся до 6 июня.

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