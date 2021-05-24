Победителями конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» стали 52 человека

Победителями конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» стали 52 участника из более чем 13,4 тыс. Об этом 24 мая сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«В зале сейчас 137 финалистов. Это по всем правилам отбора, лучшие из лучших», — заявил Кириенко в ходе награждения победителей.

По его словам, все финалисты конкурса востребованы среди руководителей российских компаний России — Mail.ru, «Яндекс», ВГТРК, Russia Today, Первый канал.

«Это первый конкурс на платформе «Россия — страна возможностей», где прекрасная половина человечества «разгромила» мужскую часть. У нас на старте было заявок поровну, даже по-честному — девушек 49%, мужчин 51%», — отметил Кириенко.

Очный этап конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» проходил в Москве 19–24 мая.

Конкурс проводит АНО «Диалог» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Регистрация участников проекта началась 22 января. В нем представлены специалисты в сфере интернет-коммуникаций, аналитики, контент-менеджеры, эксперты цифровых продуктов, цифровые проекты и медиапродюсеры. Главной целью проекта названо формирование кадрового резерва и региональных «цифровых» команд для сферы интернет-коммуникаций. У победителей будет возможность трудоустроиться в том числе в АНО «Диалог», а также стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления «Сенеж».