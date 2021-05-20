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Полуфинал конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал в России

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Полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» стартовал в Москве в четверг, 20 мая. Для участия в конкурсе заявки подали более 13,4 тыс. из разных регионов страны, однако в полуфинал прошли только 376 участников.

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Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский отметил, что возраст участников конкурса самый разный. Так, например, пять полуфиналистов младше 20 лет, а 10 — старше 50. Основную массу участников составляют конкурсанты в возрасте от 20 до 45–50 лет.

«Очень разный набор и по уровню управления — у нас есть и владельцы собственного бизнеса, и топ-менеджеры, и просто специалисты. Разброс достаточно большой», — отметил Гореславский на церемонии открытия очного этапа конкурса.

Помимо Гореславского в торжественной церемонии открытия принял участие член экспертного совета конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» и председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

Имена победителей конкурса станут известны 24 мая на церемонии награждения. Они получат возможность трудоустройства на вакантные позиции не только в структуре АНО «Диалог», но и пресс-службах органов власти, а также смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны.

Всероссийский проект «Лидеры интернет-коммуникаций» проводится АНО «Диалог» и Центрами управления регионами (ЦУР) при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». Главной целью проекта названо формирование кадрового резерва и региональных «цифровых» команд для сферы интернет-коммуникаций.

В ходе конкурса проводятся отбор и поиск специалистов по таким направлениям, как контент-менеджмент в цифровых средах, аналитика, экспертиза в области цифровых информационных продуктов и медиапродюсирование.

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