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Вильфанд допустил возможность выпадения снега в Москве в июне

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с сайтом News.ru в понедельник, 24 мая, допустил возможность выпадения снега в Москве в июне.

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По словам метеоролога, уже бывали случаи, когда снег выпадал в столице в июне, однако снежный покров не образовывался. Вильфанд отметил, что самый поздний снежный покров в Москве появлялся в середине мая.

Синоптик напомнил, что в июне в столице гораздо чаще бывают заморозки.

«Ну, возможно всё, это такие события — они за пределами здравого смысла. В жизни всё возможно», — приводит слова Вильфанда НСН.

Ранее 24 мая метеоролог, главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о похолодании до 0 градусов в Москве и области на следующей неделе. Специалист отметила, что в ближайшие дни в Москве температура воздуха будет на пару градусов выше климатической нормы, но конец мая и начало июня будут холодными. Синоптик подчеркнула, что велика вероятность заморозков в начале июня в утренние часы.

В тот же день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец опроверг информацию о заморозках в Москве в июне.

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