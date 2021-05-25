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Социологи назвали главные способы борьбы с тревогой у россиян

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Самым верным способом борьбы с тревогой для россиян является времяпрепровождение с друзьями или родственниками. Такой ответ дали 34% респондентов в ходе опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

При этом больше остальных подобным образом справляются со стрессом россияне в возрасте от 21 до 40 лет — 36%.

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Заедают стресс сладким 27% опрошенных. Среди любителей сладкого оказалось больше женщин — 29%, в то время как мужчин — 23%.

Исследование показало, что успокоительные препараты помогают преодолеть стресс 22% россиян. Женщины прибегают к успокоительному чаще мужчин — 25% и 18% соответственно. Люди старшего поколения в возрасте от 75 лет чаще других используют лекарства данного типа — 33%.

Времяпрепровождение с животными спасает от тревоги 19% россиян, показал опрос. Чаще всего питомцы помогают людям от 51 до 74 лет (22%), чуть реже — от 21 до 40 лет (19%).

Алкоголь помогает справляться со стрессом 15% россиян, среди них 24% мужчин и 9% женщин, выяснили социологи.

В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов.

Востребованность таких способов борьбы со стрессом, как сладкое и успокоительные препараты, подтверждается в том числе увеличением трат на данные категории товаров, рассказала директор Romir Consumer Scan Panel Ксения Пайзанская.

«В 2020 году расходы на кондитерские изделия возросли на 3,5%, а на успокоительные средства — на 5%. Но и домашние животные стали более популярным антистрессом: число владельцев питомцев в период с 2017 по 2020 год увеличилось с 64% до 68%», — заключила Пайзанская.

Ранее, 13 мая, заведующая лабораторией консультативной психологии и психотерапии Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова заявила, что выход на работу в офис с удаленки после длительного перерыва может привести к стрессу работника.

Из-за стресса у сотрудника могут начаться проблемы со сном, отметила специалист. В связи с выходом на работу с удаленки степень контакта с коллегами станет гораздо плотнее и кого-то это может начать утомлять, подчеркнула Кисельникова.

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