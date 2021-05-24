Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посол Колумбии вызван в МИД РФ после заявлений о кибератаках
Политика
Госдума рассмотрит усиление наказания за вождение в пьяном виде 25 мая
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Следующим в Литву и обратно самолетам запретили летать над Белоруссией
Экономика
Экономисты дали прогноз на летний курс доллара и евро
Туризм
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты
Туризм
Чернышенко заявил о возможности втрое снизить стоимость туров на Камчатку
Мир
Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Ryanair

Патрушев встретился с Салливаном в Женеве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Женеве с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в понедельник, 24 мая.

Вам повестка: РФ и США начали подготовку к саммиту лидеров
Владимир Путин примет решение о встрече с Джо Байденом после анализа переговоров Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном

«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном», — сообщила пресс-служба Совбеза.

В ведомстве отметили, что данная встреча стала продолжением прошедших переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, уделив приоритетное внимание темам стратегической стабильности, а также выразили уверенность в выработке взаимоприемлемых решений по ряду направлений.

Также Патрушев и Салливан согласились с тем, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран, а также способствовала бы стабилизации на глобальной арене.

«Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно», — подчеркивается в сообщении.

Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялась в ночь на четверг, 20 мая, в Рейкьявике. По словам российского министра, первые очные переговоры были конструктивными.

Лавров отметил, что в дальнейшем Москве и Вашингтону предстоит подготовить предложения для саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021