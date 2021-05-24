Патрушев встретился с Салливаном в Женеве

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился в Женеве с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном в понедельник, 24 мая.

«Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Женеве с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном», — сообщила пресс-служба Совбеза.

В ведомстве отметили, что данная встреча стала продолжением прошедших переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Стороны обсудили широкий круг вопросов, уделив приоритетное внимание темам стратегической стабильности, а также выразили уверенность в выработке взаимоприемлемых решений по ряду направлений.

Также Патрушев и Салливан согласились с тем, что нормализация отношений России и США отвечала бы интересам двух стран, а также способствовала бы стабилизации на глобальной арене.

«Состоявшаяся встреча стала важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита, о сроках и месте проведения которого будет объявлено дополнительно», — подчеркивается в сообщении.

Встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялась в ночь на четверг, 20 мая, в Рейкьявике. По словам российского министра, первые очные переговоры были конструктивными.

Лавров отметил, что в дальнейшем Москве и Вашингтону предстоит подготовить предложения для саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.