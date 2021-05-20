Лавров рассказал об итогах встречи с госсекретарем США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал свои первые очные переговоры с американским госсекретарем Энтони Блинкеном как конструктивные, и добавил, что в дальнейшем им предстоит подготовить предложения для саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча глав дипломатических ведомств двух стран состоялась в ночь на четверг, 20 мая, мск в Рейкьявике.

«Будем готовить предложения для наших президентов и по этим вопросам, и по вопросам развития нашего диалога по стратегической стабильности, — это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе», — цитирует главу МИД РФ «Интерфакс».

Как отмечает ТАСС, Лавров заявил о нацеленности Блинкена «разгребать завалы» в отношениях Москвы и Вашингтона, оставшиеся после предыдущих администраций США.

Глава российской дипломатии также выразил надежду, что в скором времени лидеры России и Соединенных Штатов определят дальнейшее направление по исправлению нездоровой ситуации в двусторонних отношениях между странами.

Также в ходе встречи Лавров подчеркнул, что без обеспечения нормальных условий для работы дипломатов будет фактически подорвано само значение дипломатии, которое, по его словам, «заключается в наведении и поддержании мостов и диалога».