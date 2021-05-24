Торговлю алкоголем предложили запретить возле пляжей в Набережных Челнах

Власти Набережных Челнов обсуждают возможность ограничения продажи алкогольных напитков вблизи водоемов. Площадки для купания оборудуют аншлагами и обеспечат регулярным патрулированием.

На текущий момент на учете государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) находятся пять пляжей и девять баз для размещения судов. В черном списке несанкционированных мест для купания значатся семь точек. По словам начальника отделения ГИМС в Набережных Челнах Абузара Нугуманова, два места можно исключить из списка. В частности, пляж по набережной Тукая был создан в рамках проекта реконструкции территории, там оборудован спасательный пункт, а зона заплыва перекрыта буйками. Нугуманов подчеркнул, что есть смысл дать пляжу официальный статус. Об этом пишет ИА «Татар-информ». Также благоустройство места купания планируется возле ДЮСШ «Навигатор». Однако запрет на купание действовал из-за неудовлетворительных проб воды. Пока заявок на санитарно-эпидемиологическое освидетельствование пляжей не поступало.

Нугуманов рекомендовал проводить регулярное патрулирование пляжей, а также запретить продажу алкоголя возле зон отдыха. Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что отдыхающие, возможно, будут приносить спиртное с собой. В таком случае «забирать их с пляжа» будут муниципальные полицейские.

В 2020 году в Набережных Челнах утонули пять человек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в связи с жаркой погодой объявлено штормовое предупреждение. В МЧС напомнили, что купальный сезон в республике пока не открыт.