Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Путин заявил о содействии РФ в нормализации отношений Киргизии и Таджикистана
Туризм
В АТОР оценили возможность отмены ПЦР-тестов для россиян при въезде в Турцию
Интернет
Роскомнадзор дал Google сутки на удаление запрещенного контента
Мир
Следующим в Литву и обратно самолетам запретили летать над Белоруссией
Мир
Глава немецкой делегации назвал постыдными санкции против Крыма
Туризм
Греция предложила России организовать новые авиамаршруты
Туризм
Чернышенко заявил о возможности втрое снизить стоимость туров на Камчатку
Мир
Около 50% британцев выступили за лишение титулов принца Гарри и Меган Маркл

Торговлю алкоголем предложили запретить возле пляжей в Набережных Челнах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Набережных Челнов обсуждают возможность ограничения продажи алкогольных напитков вблизи водоемов. Площадки для купания оборудуют аншлагами и обеспечат регулярным патрулированием.

Более 3 тыс. пляжей откроются в России в купальный сезон

На текущий момент на учете государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) находятся пять пляжей и девять баз для размещения судов. В черном списке несанкционированных мест для купания значатся семь точек. По словам начальника отделения ГИМС в Набережных Челнах Абузара Нугуманова, два места можно исключить из списка. В частности, пляж по набережной Тукая был создан в рамках проекта реконструкции территории, там оборудован спасательный пункт, а зона заплыва перекрыта буйками. Нугуманов подчеркнул, что есть смысл дать пляжу официальный статус. Об этом пишет ИА «Татар-информ». Также благоустройство места купания планируется возле ДЮСШ «Навигатор». Однако запрет на купание действовал из-за неудовлетворительных проб воды. Пока заявок на санитарно-эпидемиологическое освидетельствование пляжей не поступало.

Нугуманов рекомендовал проводить регулярное патрулирование пляжей, а также запретить продажу алкоголя возле зон отдыха. Мэр Челнов Наиль Магдеев отметил, что отдыхающие, возможно, будут приносить спиртное с собой. В таком случае «забирать их с пляжа» будут муниципальные полицейские.

В 2020 году в Набережных Челнах утонули пять человек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в связи с жаркой погодой объявлено штормовое предупреждение. В МЧС напомнили, что купальный сезон в республике пока не открыт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021