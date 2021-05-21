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Более 3 тыс. пляжей откроются в России в купальный сезон

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Более 3 тыс. пляжей откроются в России в купальный сезон текущего года. Об этом рассказал начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин в пятницу, 21 мая.

«Сейчас для открытия в летнем сезоне 2021 года предварительно спланировано освидетельствование 3,1 тыс. пляжей», — сказал он на пресс-конференции.

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По словам Печенина, в связи с притоком граждан на курорты внутри России, а также на расположенные в некурортных регионах водоемы, количество пляжей может увеличиться. Он отметил, что в прошлом году их было чуть больше 3 тыс., что составляет меньшее количество по сравнению с текущим годом.

Печенин уточнил, что пляжам могут запретить работать по нескольким причинам. К ним относятся: отсутствие очистки дна в зоне купания и отсутствие положительного заключения органов Роспотребнадзора о пригодности воды для купания, отсутствие спасательного оборудования и специальных спасательных постов, где должны дежурить спасатели.

Ранее в этот день Печенин напомнил правила поведения на пляжах. Так, если на пляже установлен красный флаг, то в воду нельзя заходить. Кроме того, действует запрет на посещение пляжа с животными.

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