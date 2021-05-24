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Штормовое предупреждение объявили в Татарстане из-за жаркой погоды

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В Татарстане синоптики объявили штормовое предупреждение в связи с жаркой погодой. В республике ожидается потепление до +34 градусов.

Врач порекомендовал есть соленые фисташки и сухарики в жаркую погоду

По данным МЧС, жаркая погода представляет опасность для местных жителей. Жара может вызвать недомогание у ряда граждан. Кроме того, перепад температур воздуха и воды является основной причиной судорог и спазмов, которые приводят к гибели купальщиков. Об этом сообщает InKazan.ru.

Жителям Татарстана напомнили, что купальный сезон на текущий момент не открыт. В республике действует режим повышенной готовности для пожарно-спасательных гарнизонов.

Чтобы комфортно перенести жару, МЧС рекомендует местным жителям использовать вентиляторы и кондиционеры, пить больше воды и избегать длительного нахождения под прямыми солнечными лучами.

Ранее синоптики спрогнозировали теплую погоду в Москве в последнюю неделю весны. Среднесуточная температура воздуха составит +22...+26 градусов. Осадки в столице практически не ожидаются.

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