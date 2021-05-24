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Путин назначил посла России в Гватемале

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Президент России Владимир Путин 24 мая подписал указ о назначении посла России в Гватемале.

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«Назначить Винокурова Владимира Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Гватемала», — говорится в указе на официальном портале правовой информации.

Указом, подписанным ранее в тот же день, российский лидер освободил Винокурова от должности посла России на Ямайке и по совместительству в Антигуа и Барбуде, Содружестве Доминики, Федерации Сент-Китс и Невис, Сент-Люсии. Помимо этого Винокуров был освобожден от обязанностей постоянного представителя Российской Федерации при Международном органе по морскому праву в Кингстоне (Ямайка).

На должность посла в указанных странах и на должность постпреда при Международном органе по морскому праву в Кингстоне Владимир Путин назначил Сергея Петровича.

19 мая Путин сменил посла России в Бангладеш. Так, одним указом президент освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Бангладеш Александра Игнатова. Он занимал данную должность с февраля 2016 года.

Вторым документом глава государства назначил на этот пост Александра Мантыцкого.

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