Президент России Владимир Путин сменил посла России в Бангладеш. Указы главы государства опубликованы в среду, 19 мая, на официальном портале правовой информации.

Так, одним указом президент освободил от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Бангладеш Александра Игнатова. Он занимал данную должность с февраля 2016 года.

Вторым документом глава государства назначил на этот пост Александра Мантыцкого.

Мантыцкий находится на дипломатической службе с 1984 года. С 2005 по 2010 год занимал должность генерального консула в Мумбаи, с 2014-го по 2020-й — являлся чрезвычайным и полномочным послом России в Афганистане.

Ранее, в конце апреля, Путин освободил Андрея Татаринова от должности посла РФ в Сингапуре. Он находился в этой должности с 20 февраля 2015 года.