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Жители Мурманской области смогут получить «арктический гектар» в упрощенном порядке

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Министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина на оперативном совещании в понедельник, 24 мая, сообщила, что с 1 августа жители региона смогут претендовать на получение «арктического гектара» упрощенном порядке.

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«Важно отметить, что упрощенный порядок включает в себя одновременное формирование и предоставление земельного участка, так процедура займет не более 45 дней», — приводит ее слова пресс-служба правительства области.

Земельные участки, по словам Минкиной, будут выдавать на пять лет бесплатно без проведения торгов. После того, как время безвозмездного пользования истечет, «гектар» при условии его освоения можно будет приобрести в собственность или пользоваться им на праве долгосрочной аренды.

Использовать полученную землю можно для разных целей, в том числе для строительства постоянного жилья или садовых домов, ведения сельского хозяйства или животноводства и другой не запрещенной законом детальности.

Отмечается, что реализация программы «арктического гектара» находится в правительстве Мурманской области на подготовительном этапе, предполагающем определение участков. При их выборе акцент делается на территории, которые находятся близ населенных пунктов и обладают наибольшей транспортной доступностью.

«По предварительным данным уже сформированной карты, определены территории более 740 тыс. «гектаров», — добавили в пресс-службе.

В апреле правительство России распространило на Арктику программу «Дальневосточный гектар». Кроме того, кабмин даст возможность получения второго бесплатного участка земли по этой программе тем, кто освоил первый.

Комментируя «Известия» подобную инициативу правительства руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, назвал ее весьма интересной. По его мнению, она вполне может стать стимулом для более активного развития арктических территорий и привлечения инвестиций.

Закон о предоставлении россиянам гектара земли на Дальнем Востоке вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно ему, каждый гражданин России сможет бесплатно получить в этом регионе земельный участок в пользование сроком на пять лет, а при его освоении — в аренду или собственность

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