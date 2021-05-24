Иран и МАГАТЭ продлили договоренность о мониторинге на ядерных объектах

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились продлить временную техническую договоренность о мониторинге на ядерных объектах страны до 24 июня. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

Он отметил, что в результате длительных консультаций с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбаром Салехи сторонам удалось прийти к соглашению по некоторым вопросам.

«Мы договорились, во-первых, что собранная техническими средствами информация с разных объектов в Тегеране будет сохранена и продолжит находиться на ответственном хранении агентства. Во-вторых, <...> работа по верификации и мониторингу, о которой мы договорились, продолжится в прежнем виде один месяц и завершится 24 июня 2021. Это то, о чем мы договорились сегодня», — сказал Гросси в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter.

В свою очередь, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на то, что продление договоренности сохранит позитивную атмосферу в работе по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в Вене.

19 мая Ульянов заявил, что участники переговоров совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» исходят из того, что Соединенные Штаты вернутся СВПД по иранской ядерной программе. Также он отметил, что Россия призывала Иран продлить разрешение на проверки МАГАТЭ.

В конце апреля стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отказа от некоторых из наиболее жестких санкций в отношении Ирана, чтобы страна вернулась в СВПД. Сообщалось, что власти США открыты для снятия санкций, связанных с терроризмом, разработкой ракет, а также правами человека в Иране.

При этом Белый дом после венских переговоров по ядерной сделке подтвердил готовность ослабить санкционное давление на иранскую сторону по части основных экономических элементов, таких как нефтяная и промышленная отрасли.

С 23 февраля в Иране действует закон, который приостанавливает действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. За два дня до этой даты руководство республики и организация договорились о том, что Тегеран продолжит полностью, без ограничений выполнять Соглашение о всеобъемлющих гарантиях с агентством — инспекции будут проводиться и дальше, правда, в ограниченном объеме.

Иран также решил приостановить доступ организации к записям с камер наблюдения на своих ядерных объектах. Если за эти три месяца США не снимут с Ирана санкции, после 23 мая данные с камер будут уничтожены.

В конце 2020 года в Иране приняли закон, предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг. Иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20%, в то время как сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%.

СВПД был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы страны. Однако в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.