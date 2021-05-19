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Постпред России оценил перспективы возвращения США в СВПД

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Постоянный представитель России при международных организация в Вене Михаил Ульянов сообщил в среду, 19 мая, что участники переговоров совместной комиссии Ирана и международной «пятерки» исходят из того, что Соединенные Штаты вернутся в совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Все (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция. — Ред.) исходят из того, что США вернутся в сделку. Ясно, что американцы должны выполнить основную часть договоренностей, которые сейчас вырабатываются», — сказал Ульянов журналистам по итогам заседания совместной комиссии по иранской ядерной сделке.

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Ульянов также отметил, что Россия призвала Иран продлить разрешение на проверки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее, 7 мая, президент США Джо Байден сообщил, что Иран демонстрирует серьезный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке.

2 мая, согласно информации издания Bloomberg, в ходе венских переговоров по ядерной программе было достигнуто соглашение о снятии санкций с Ирана. Замминистра иностранных дел страны Аббас Аракчи уточнял, что давление, вызванное санкциями, будет снято с энергетического, банковского и финансового секторов.

20 апреля глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель отметил важный прогресс по реализации СВПД по иранской ядерной программе, который был достигнут в ходе переговоров в Вене. Однако за несколько дней до этого МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал процесс обогащения урана до уровня 60% на предприятии в Натанзе.

СВПД был заключен в 2015 году, он предполагал снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение ядерной программы страны. Однако в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

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