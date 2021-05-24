Под Тулой мужчину осудили на 14 лет колонии за убийство бывшей жены в ТРЦ

Суд на основании доказательств, собранных следственными органами СК России по Тульской области, признал виновным в убийстве бывшей жены жителя поселка Грицовский Веневского района.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство»,— уточнили в пресс-службе регионального следственного управления ведомства.

За совершенное преступление его приговорили в 14 годам колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, в феврале 41-летний мужчина, поссорившись с бывшей супругой по телефону, вооружился незаконно хранящимся у него обрезом гладкоствольного ружья и отправился к своей бывшей жене в Новомосковск.

Когда мужчина отыскал экс-супругу, женщина находилась на косметической процедуре в салоне красоты в одном из местных ТРЦ. Злоумышленник выстрелил в шею 39-летней женщине, и она скончалась на месте происшествия от полученных ранений.

С места убийства мужчина скрылся. Как сообщал глава пресс-службы УМВД области Андрей Ярцев, подозреваемый был задержан полицейскими в поселке, где проживал.