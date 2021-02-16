В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве женщины в ТРЦ

В Тульской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве бывшей жены в торгово-развлекательном центре (ТРЦ). Об этом сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Тело 40-летней женщины с огнестрельным ранением головы обнаружили в понедельник, 15 февраля, в Новомосковске в одном из ТРЦ.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет REGNUM. По подозрению в совершении преступления следователи задержали бывшего мужа убитой. Решается вопрос о заключении 42-летнего мужчины под стражу.

Предварительно установлено, что днем 15 февраля в одном из офисов ТРЦ мужчина выстрелил в бывшую супругу. От полученного ранения женщина скончалась на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Глава пресс-службы УМВД области Андрей Ярцев заявил, что подозреваемый задержан полицейскими в поселке Грицовский Венёвского района, который находится на расстоянии 20 км от Новомосковска, пишет НСН.

13 февраля сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве учительницы одной из школ Воронежа может быть причастен к расправе над семейной парой в Луганске. У подозреваемого нашли вещи, похищенные из дома убитых.