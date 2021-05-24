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Психолог назвала способы преодолеть стресс из-за экзаменов

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — всего лишь этап в жизни, к нему надо относиться как к контрольной работе. Такое мнение в понедельник, 24 мая, выразила психолог Ольга Латынцева.

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По словам специалиста, сдающему экзамены следует знать, что его поддерживают близкие, а также ему надо заручиться поддержкой одноклассников.

«Самому себе нужно говорить, что не нужно все делать идеально, важно просто сделать. Более того, относитесь к ЕГЭ как контрольной работе. У вас их было много, поэтому ничего нового и страшного не случится. Заходя на экзамен, нужно сказать: я сделал все, что от меня зависело. Главное — не поддаваться панике», — сказала она в беседе с «Известиями».

Латынцева призвала понимать, что учителя также на стороне детей, они волнуются и переживают. Кроме того, она отметила важность напоминания себе о своих достижений. Можно даже выписать их на бумажке, добавила она.

«Забудьте о том, что ЕГЭ — самое важное событие в жизни, потому что это всего лишь этап», — заключила Латынцева.

15 мая первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин призвал частично отменить ЕГЭ. По его словам, школьникам важно предоставить право самостоятельно принимать решение о том, будут ли они сдавать ЕГЭ или писать сочинения и отвечать в вузах устно.

13 мая председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев выразил мнение, что в России отменят ЕГЭ и вернутся к «традиционному формату». Однако, как предположил депутат, процесс выхода из этой системы займет много времени.

В свою очередь директор образовательного ресурса «ЯКласс» Андрей Илингин подчеркнул, что в мире увеличивается спрос на стандартизированные экзамены, в связи с чем ЕГЭ вряд ли будет отменен. Как пояснил эксперт, единые экзамены нельзя считать плохой системой проверки знаний, к негативным результатам приводит их неправильная организация.

В конце января президент России Владимир Путин заметил, что ЕГЭ часто справедливо критикуют, но у этой системы есть и плюсы, в том числе позволяющие большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы.

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