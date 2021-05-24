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Лукашенко запретил прямые трансляции с несанкционированных митингов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об изменениях закона о СМИ. Об этом говорится 24 мая на сайте белорусского лидера.

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«Расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено», — отмечается в сообщении. В частности, запрещается трансляция массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Запрет распространится и на журналистов средств массовой информации.

Также вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без необходимой аккредитации. Не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие запрещенную к распространению информацию.

Генеральному прокурору, прокурорам областей, города Минска дается право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, нарушившим закон.

Наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением мининформа. Основные положения закона вступят в силу через месяц после его официального опубликования.

17 мая Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», регламентирующий пределы применения силовиками оружия и спецсредств. Теперь силовики не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов.

9 мая Лукашенко обратился с заявлением к оппозиции, в котором попросил прекратить противостояния в стране. По его словам, никто другой не подарит белорусам новые земли, а в настоящее время происходит жестокий передел мира. Он призвал граждан страны не оступаться в сложный период.

Ситуация внутри страны обострилась после президентских выборов, прошедших в Белоруссии в августе 2020 года и завершившихся победой Лукашенко. В стране вспыхнули акции протеста: несогласные с итогами голосования вышли на улицы.

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