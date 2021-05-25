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Фонд и рынок: частные экспонаты сделают неподконтрольными государству

Коллекционеры намерены создать альтернативу Госкаталогу с новыми правилами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Фонд и рынок: частные экспонаты сделают неподконтрольными государству
2021-05-24 12:21:44">
2021-05-24 12:21:44
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В России появится негосударственная альтернатива Музейному фонду РФ, сообщили «Известиям» в Союзе частных музеев и коллекционеров. По мнению авторов инициативы, это обеспечит сохранность произведений, не включенных в Госкаталог, и облегчит организацию совместных выставок. Но в Министерстве культуры пояснили, что создание отдельного негосударственного Музейного фонда законодательством не предусмотрено, и напомнили о предложении расширить само понятие «музей». Арт-центры же не спешат регистрировать свои предметы так, как того требуют власти, поскольку это означает взять на себя большие обязательства и лишиться возможности свободно их продавать. Поэтому многие экспонаты остаются вовсе неучтенными. Эксперты создание альтернативного фонда приветствуют и призывают прийти к компромиссу в диалоге с государством.

Музеи вне Фонда

Федеральный закон №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» закрепляет понятие Музейного фонда. Это «совокупность подлежащих государственному учету и постоянно находящихся на территории Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский оборот которых допускается с соблюдением ограничений». С точки зрения законодательства, именно наличие предметов, включенных в Госкаталог Музейного фонда РФ, позволяет учреждению культуры называться музеем.

Помимо государственной части, куда включены экспонаты федеральных музеев, в Музейном фонде есть и негосударственная — в ней представлены произведения, принадлежащие органам местного самоуправления, частным институциям и физическим лицам, пояснили «Известиям» в Минкультуры. Проще говоря, любой желающий может подать заявку на включение его предмета в Музейный фонд. И именно этого власти ждут от всех заведений, называющих себя музеями, хотя и не требуют директивно.

Фонд и рынок
Краски с кисточками
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Проблема в том, что лишь немногие коллекционеры готовы делать это добровольно. Причина — в жестких требованиях, которые придется соблюдать, и сопутствующих финансовых затратах.

Включение экспоната в негосударственную часть музейного фонда накладывает большие обязательства. Во-первых, по условиям хранения. Во-вторых, по обороту: ты не можешь свободно продать, подарить или обменять вещь, потому что требуется согласование с Министерством культуры, — пояснил «Известиям» основатель Музея печатных машинок Максим Суравегин. — Если будет признано, что твой предмет имеет особую значимость, то перед продажей придется предлагать его купить государству, а это сильно затягивает сделку.

Вдобавок, рассказал коллекционер, требуется провести экспертизу за свой счет и при большом количестве экспонатов в собственности это уже серьезная финансовая нагрузка.

С ним солидарна директор музея им. В.Ю. Орлова в Ярославле Анна Орлова.

— У нас в Музейный фонд не внесено ни одного предмета. Некоторые музеи выкладывают несколько экспонатов, поскольку это условие для членства в государственном Союзе музеев. Но на этом всё заканчивается, — признала Анна Орлова. — Пока статус частных музеев не вполне определен, люди просто боятся — вдруг это повлечет дополнительные налоги или вызовет какие-то вопросы у государства к владельцам экспонатов?

Как следствие, многие предметы в частных руках вовсе не описаны, и это затрудняет, например, подготовку выставок: никто не знает, кроме основателя музея, что ему принадлежат такие-то экспонаты.

Не предусмотрено

Решить проблему взялся Союз частных музеев и коллекционеров. На проведенном им в конце апреля форуме было решено сформировать негосударственный фонд экспонатов при Союзе — на первом этапе в виде электронного сервиса-агрегатора, в перспективе, возможно, и с какими-то хранилищами. А также — разработать критерии оценки ценности экспонатов.

Многим частным музеям такой фонд позволит оформить свои коллекции, также он сможет послужить своего рода хранилищем для тех коллекционеров, кто не имеет возможности продолжать начатое дело и хочет передать его в надежные руки, чтобы сохранить собрание, — поделился мнением с «Известиями» президент Союза Семен Жильцов. — К сожалению, нам известны случаи, когда замечательные частные коллекции были утеряны или распроданы по частям. Мы планируем разработать Положение о Фонде и направить его на согласование в Минкультуры уже в ближайшее время.

Фонд и рынок
сундук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но государство не готово рассматривать любой сторонний музейный фонд как альтернативу уже существующему. Об этом «Известиям» сообщили в Минкультуры.

Создание отдельного негосударственного Музейного фонда для частных культурных институций законодательством Российской Федерации не предусмотрено, — заявили представители ведомства. Также министерство напомнило об инициативе, прозвучавшей на заседании комитета по культуре Госдумы: предлагается уточнить и расширить понятие «музей» как некоммерческого учреждения, обладающего собственным собранием музейных предметов и коллекций, включённых в состав Музейного фонда.

Выйти из тени

Включение в любой фонд — государственный или частный — обеспечивает дополнительную сохранность: случись чего, ты можешь доказать, что обладал предметом, пояснил Максим Суравегин. Но убедить владельцев коллекции выводить свои вещи «из тени» непросто. Анна Орлова напомнила историю национализации частных собраний в 1917 году и согласилась с тем, что определенное недоверие существует до сих пор. В каком-то смысле попытка создать альтернативный государственному музейный фонд как раз и позволяет собирателям и основателям музеев решить ряд проблем при этом не давая государству контроля над экспонатами и не обременяя себя жесткими требованиями по хранению. Последнее вызывает беспокойство экспертов.

Правила содержания экспонатов, которые предъявляет Музейный фонд РФ, были выверены годами, основаны на большом опыте. Апробированы температурно-влажностный режим, меры безопасности. У частных музеев не должно быть разнобоя с государственным порядком, — уверен искусствовед, почетный член Российской академии художеств Валерий Перфильев. — Если частный музей называется музеем, он должен придерживаться правил музейного хранения, а коллекции необходимо документально оформить, как полагается.

Фонд и рынок
картины
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Вместе с тем, отметил эксперт, проблема хранения коллекции после смерти ее владельца действительно стоит остро, и если её в перспективе удастся как-то решить — будет прекрасно. Что же касается регистрации экспонатов, оптимальным вариантом, по мнению Валерия Перфильева, было бы в диалоге с государством выработать такую форму взаимодействия частных музеев с Музейным фондом РФ, которая бы устроила обе стороны.

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