Фонд и рынок: частные экспонаты сделают неподконтрольными государству

В России появится негосударственная альтернатива Музейному фонду РФ , сообщили «Известиям» в Союзе частных музеев и коллекционеров. По мнению авторов инициативы, это обеспечит сохранность произведений, не включенных в Госкаталог, и облегчит организацию совместных выставок. Но в Министерстве культуры пояснили, что создание отдельного негосударственного Музейного фонда законодательством не предусмотрено, и напомнили о предложении расширить само понятие «музей». Арт-центры же не спешат регистрировать свои предметы так, как того требуют власти , поскольку это означает взять на себя большие обязательства и лишиться возможности свободно их продавать. Поэтому многие экспонаты остаются вовсе неучтенными. Эксперты создание альтернативного фонда приветствуют и призывают прийти к компромиссу в диалоге с государством.

Музеи вне Фонда

Федеральный закон №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» закрепляет понятие Музейного фонда. Это «совокупность подлежащих государственному учету и постоянно находящихся на территории Российской Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский оборот которых допускается с соблюдением ограничений». С точки зрения законодательства, именно наличие предметов, включенных в Госкаталог Музейного фонда РФ, позволяет учреждению культуры называться музеем.

Помимо государственной части, куда включены экспонаты федеральных музеев, в Музейном фонде есть и негосударственная — в ней представлены произведения, принадлежащие органам местного самоуправления, частным институциям и физическим лицам, пояснили «Известиям» в Минкультуры. Проще говоря, любой желающий может подать заявку на включение его предмета в Музейный фонд. И именно этого власти ждут от всех заведений, называющих себя музеями, хотя и не требуют директивно.

Фонд и рынок Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Проблема в том, что лишь немногие коллекционеры готовы делать это добровольно. Причина — в жестких требованиях, которые придется соблюдать, и сопутствующих финансовых затратах.

— Включение экспоната в негосударственную часть музейного фонда накладывает большие обязательства. Во-первых, по условиям хранения. Во-вторых, по обороту: ты не можешь свободно продать, подарить или обменять вещь, потому что требуется согласование с Министерством культуры , — пояснил «Известиям» основатель Музея печатных машинок Максим Суравегин. — Если будет признано, что твой предмет имеет особую значимость, то перед продажей придется предлагать его купить государству, а это сильно затягивает сделку.

Вдобавок, рассказал коллекционер, требуется провести экспертизу за свой счет и при большом количестве экспонатов в собственности это уже серьезная финансовая нагрузка .

С ним солидарна директор музея им. В.Ю. Орлова в Ярославле Анна Орлова.

— У нас в Музейный фонд не внесено ни одного предмета. Некоторые музеи выкладывают несколько экспонатов, поскольку это условие для членства в государственном Союзе музеев. Но на этом всё заканчивается , — признала Анна Орлова. — Пока статус частных музеев не вполне определен, люди просто боятся — вдруг это повлечет дополнительные налоги или вызовет какие-то вопросы у государства к владельцам экспонатов?

Как следствие, многие предметы в частных руках вовсе не описаны, и это затрудняет, например, подготовку выставок: никто не знает, кроме основателя музея, что ему принадлежат такие-то экспонаты .

Не предусмотрено

Решить проблему взялся Союз частных музеев и коллекционеров . На проведенном им в конце апреля форуме было решено сформировать негосударственный фонд экспонатов при Союзе — на первом этапе в виде электронного сервиса-агрегатора, в перспективе, возможно, и с какими-то хранилищами. А также — разработать критерии оценки ценности экспонатов .

— Многим частным музеям такой фонд позволит оформить свои коллекции, также он сможет послужить своего рода хранилищем для тех коллекционеров, кто не имеет возможности продолжать начатое дело и хочет передать его в надежные руки , чтобы сохранить собрание, — поделился мнением с «Известиями» президент Союза Семен Жильцов. — К сожалению, нам известны случаи, когда замечательные частные коллекции были утеряны или распроданы по частям. Мы планируем разработать Положение о Фонде и направить его на согласование в Минкультуры уже в ближайшее время.

Фонд и рынок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но государство не готово рассматривать любой сторонний музейный фонд как альтернативу уже существующему. Об этом «Известиям» сообщили в Минкультуры.

— Создание отдельного негосударственного Музейного фонда для частных культурных институций законодательством Российской Федерации не предусмотрено, — заявили представители ведомства . Также министерство напомнило об инициативе, прозвучавшей на заседании комитета по культуре Госдумы: предлагается уточнить и расширить понятие «музей» как некоммерческого учреждения, обладающего собственным собранием музейных предметов и коллекций, включённых в состав Музейного фонда.

Выйти из тени

Включение в любой фонд — государственный или частный — обеспечивает дополнительную сохранность: случись чего, ты можешь доказать, что обладал предметом, пояснил Максим Суравегин. Но убедить владельцев коллекции выводить свои вещи «из тени» непросто. Анна Орлова напомнила историю национализации частных собраний в 1917 году и согласилась с тем, что определенное недоверие существует до сих пор. В каком-то смысле попытка создать альтернативный государственному музейный фонд как раз и позволяет собирателям и основателям музеев решить ряд проблем при этом не давая государству контроля над экспонатами и не обременяя себя жесткими требованиями по хранению. Последнее вызывает беспокойство экспертов.

— Правила содержания экспонатов, которые предъявляет Музейный фонд РФ, были выверены годами, основаны на большом опыте. Апробированы температурно-влажностный режим, меры безопасности. У частных музеев не должно быть разнобоя с государственным порядком, — уверен искусствовед, почетный член Российской академии художеств Валерий Перфильев. — Если частный музей называется музеем, он должен придерживаться правил музейного хранения, а коллекции необходимо документально оформить, как полагается.

Фонд и рынок Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков