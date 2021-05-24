Розовый бриллиант в 15,81 карата «Сакура» продали на аукционе

Пурпурно-розовый бриллиант «Сакура» величиной 15,81 карата был продан на аукционе в Гонконге за $29 млн. По словам организаторов торгов, это стало рекордной стоимостью для камней с таким оттенком. Имя покупателя аукционный дом не раскрывает. «Сакура» — это крупнейший в своем роде камень насыщенного розового цвета с вторичным пурпурным оттенком. Такие алмазы крайне редко встречаются в природе. Прежний рекорд для пурпурно-розовых бриллиантов был установлен в ноябре прошлого года. Камень «Призрак розы» весом 14,83 карата, добытый на территории Якутии, был продан за $26,6 млн.

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