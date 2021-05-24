В ГД предложили законодательно ограничить использование электросамокатов

Лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов считает необходимым ввести скоростные и возрастные ограничения на использование электросамокатов. Об этом в понедельник, 24 мая, он написал в своем Telegram-канале.

«Необходимо как можно скорее ввести законодательное регулирование для передвижения на электросамокатах. Как минимум необходимы скоростные и возрастные ограничения, а также обязательное страхование гражданской ответственности», — говорится в сообщении.

Миронов подчеркнул, что после консультаций с экспертами партия предложит конкретные законодательные поправки. Депутат отметил, что электросамокаты — новый вид транспорта, набирающий популярность в крупных городах. При этом с начала сезона произошло несколько резонансных аварий, а в законодательстве электросамокаты не упоминаются.

По словам лидера СР, первые попытки регулирования данной ситуации предприняли власти Санкт-Петербурга, которые договорились с прокатными компаниями об ограничениях скорости и мест парковки.

«Но это всё на уровне добровольных соглашений и рекомендаций — нужны четкие нормы. Власти Санкт-Петербурга договорились с кикшеринговыми компаниями об ограничении скорости электросамокатов 15 км/ч. Разрешенный лимит в Москве — до 25 км/ч, во многих городах нет никаких регулирующих норм», — добавил Миронов.

21 мая в Мосгордуме предложили ограничить скорость движения на электросамокатах в Москве до 15 км/ч. Скоростной режим могут установить и для движения велосипедов по тротуару.

19 мая сообщалось, что в Московской области оператор сервиса по аренде самокатов ограничил скорость электросамокатов до 20 км/ч. В региональном дептрансе отметили, что ограничение по скорости электросамокатов действует с начала сезона проката.