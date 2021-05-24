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Экономисты дали прогноз на летний курс доллара и евро

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Летом 2021 года курс валютной пары, по всей видимости, не выйдет из коридора плюс-минус 5–7% к текущим курсам, рассказал «Известиям» преподаватель школы бизнеса «Синергия» Антон Емельянов. Таким образом, доллар окажется в диапазоне 68–78 рублей, а евро — 85–96 рублей.

«Такой прогноз основывается, во-первых, на ценах на нефть. Чем выше цены, тем больше вероятность корректировок валютных курсов вниз. Динамика цен на нефть положительная, и рассчитывать на их снижение вряд ли стоит из-за подготовки к сельхозсезону», — сказал Емельянов.

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Вторая причина кроется в западных санкциях, отметил он. Угрозы рестрикций уже давно не несут серьезной опасности курсу рубля. А учитывая явное снижение агрессивности санкционной риторики Запада — это влияние продолжит снижаться и будет играть на укрепление рубля, заявил преподаватель школы бизнеса «Синергия».

Кроме того, в преддверии выборов в Госдуму власти не станут «играть» в повышение курса рубля текущим летом, считает эксперт.

Помимо этого, ограничение поездок за рубеж со стороны россиян не окажет традиционно высокого давления, как в доковидный период, так что и этот фактор, скорее всего, сыграет на стабилизацию курса, полагает Емельянов.

«С учетом тенденции к открытию стран Евросоюза евро может получить существенную поддержку со стороны притока туристов. Это может позволить евро продолжить укрепляться относительно доллара и других валют», — добавил он.

В свою очередь, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин заявил, что рубль сильно недооценен из-за санкционных рисков. В то же время оценка этих рисков в последнее время ощутимо снизилась, заключил эксперт.

Ранее, 19 мая, аналитик ГК «Финам» Андрей Маслов высказал мнение, что российский рубль может серьезно подорожать и укрепиться до значений 2019 года.

Это произойдет в случае, если коронавирус будет побежден, и именно сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый «взрывной рост». Маслов отметил, что это может произойти к концу 2021-го или в начале 2022 года.

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