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Аналитик назвал условие резкого повышения курса рубля

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Аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов в интервью агентству «Прайм» в среду, 19 мая, высказал мнение, что российский рубль может серьезно подорожать и укрепиться до значений 2019-го в случае, если коронавирус будет побежден, и именно сырьевая компонента в российской валюте даст тот самый «взрывной рост». Он отметил, что это может произойти к концу 2021 года или в начале 2022 года.

Валюту покрепче: рублю прописали рост до 73 за доллар к концу года
Его поддержит восстанавливающийся спрос на нефть и снижение геополитической напряженности

При этом эксперт подчеркнул, что укрепление рубля зависит от геополитики и сложных отношений России с Европой и США. В качестве примера он привел недавнее падение рубля из-за напряженности на границе с Украиной и учений российской армии на юге и в Крыму.

«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления», — отметил Маслов.

Кроме того, важными факторами риска он назвал «вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг».

Однако, по словам Маслова, санкционное давление на Россию оказало довольно ограниченное влияние на национальную валюту. Как показали недавно введенные американские санкции, они вряд ли смогут критически ослабить рубль, подчеркнул аналитик.

Как пояснил специалист, при изменении цен на нефть рубль ведет себя аналогично другим ресурсозависимым валютам, довольно адекватно реагируя на колебания стоимости энергоресурсов.

По мнению аналитика, если спрос на «черное золото» восстановится к концу года, российская валюта также укрепится.

17 мая доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что в обозримой перспективе доллар может упасть до 65 рублей, если удастся подтянуть нефть Urals до $80 за баррель.

По данным Минфина на 17 мая, средняя цена на нефть Urals экспортная пошлина на нефть в России повысится на $3,9, до $58,8 за тонну.

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