Синоптик пообещал москвичам теплую погоду в последнюю неделю весны

Теплая и переменчивая погода сохранится в Москве в последнюю неделю весны. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщал метеоролог Александр Голубев.

Он добавил, что среднесуточная температура воздуха составит порядка +22-26 градусов.

«Неделя будет солнечной и приятной, практически все ближайшие пять дней столицу будут обходить дожди. Дневные температуры не будут опускаться ниже 22 градусов. А ночные будут колебаться в пределах 12–17 градусов с положительным значением», — отметил синоптик в беседе с «Вечерней Москвой».

Неделя начнется с температуры в +22 градуса, такая погода продержится до среды. После этого, по прогнозам Голубева, в столице потеплеет до +25-27 градусов. Ночные температуры достигнут +15-17 градусов.

Однако ближе к выходным ожидаются дожди с грозами, предупредил специалист. Тем не менее сильного ветра не ожидается, а погода останется теплой, добавил он.

«Выходные станут самыми жаркими днями, несмотря на дождь и грозы. В субботу ожидается +27 градусов днем и 17 градусов с отметкой «плюс» ночью», — подчеркнул Голубев.

Эксперт также отметил, что в последние дни мая температура упадет на пару градусов. Однако он пообещал, что первый летний день будет солнечным и теплым. Согласно прогнозам, столбики термометров поднимутся до +20 градусов, впоследствии температура будет расти.

22 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве будет умеренно тепло. Существенных осадков не ожидается, в воскресенье могут пройти кратковременные дожди, отметил специалист.