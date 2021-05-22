Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

На следующей неделе в Москве будет умеренно тепло, без дождей. Об этом 22 мая сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».

«В понедельник, 24 мая, прогнозируется чуть более облачная погода, тоже возможен только небольшой кратковременный дождь. Температура понизится за счет кратковременного изменения циркуляции до +17…+19 градусов, что около нормы. Ночью во вторник и среду столбик термометра покажет около +10, а днем воздух прогреется до +20…+24. Сохраняется небольшая вероятность того, что во второй половине недели произойдет небольшое повышение на один-два градуса», — заявил Вильфанд.

Синоптик добавил, что в выходные, 22 и 23 мая, температура будет колебаться в диапазоне +19…+22 градуса. Существенных осадков не ожидается, в воскресенье только могут быть кратковременные дожди, отметил специалист.

«Солнце [на следующей неделе] обязательно выглянет, кратковременные дожди будут, но совсем небольшие. Умеренно теплая погода, где температурный фон на один-два градуса выше нормы», — заключил Вильфанд.

Ранее в этот день стало известно, что теплая и облачная погода ожидается в столичном регионе в субботу, 22 мая. Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до 20–22 градусов. Ночью похолодает до 10 градусов выше нуля.