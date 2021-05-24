За использование поддельных госномеров планируют наказывать по УК

По информации «Известий», в Госдуме готовится законопроект с поправками в ст. 326 УК РФ, вводящий новую меру ответственности за регулярные и умышленные нарушения водителей с использованием поддельных госномеров.

Документом предлагается изменить название статьи. В новой редакции она может звучать таким образом: «Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства».

Также в пункт первый этой нормы предлагается добавить подпункт и предусмотреть новую меру ответственности за неоднократное умышленное управление транспортным средством с использованием заведомо поддельного или подложного государственного регистрационного знака в целях ухода от административной ответственности за несоблюдение правил дорожного движения.

В качестве наказания за это нарушение предлагается ввести обязательные работы на срок до 300 часов либо исправительные работы на срок до одного года.

«В данный момент наказание, которое может получить водитель за использование поддельных номеров без цели совершить преступление, согласно КоАП, — это лишение прав управления автомобилем на срок от шести месяцев до года. Эта мера сегодня не останавливает систематических нарушителей ПДД, которые своим вождением создают опасные для жизни ситуации, причем, как правило, это небедные люди. Именно поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы. Чтобы не было так: заплатить и забыть, а, работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы», — пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Открой табличку: за использование поддельных госномеров хотят наказывать по УК