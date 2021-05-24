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В Госдуме предложили повысить лимит дохода для самозанятых с детьми

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Депутат Госдумы Василий Власов направил в адрес главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова предложение повысить лимиты доходов самозанятых граждан, подлежащих льготному налогообложению, в том случае, если у них есть дети. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает телеканал RT со ссылкой на текст обращения парламентария.

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Власов напомнил, что в октябре прошлого года все российские регионы приняли участие в эксперименте по установлению специального налогового режима — «Налог на профессиональную деятельность», благодаря которому самозанятые граждане могут пользоваться льготными налоговыми условиями, уплачивая налог по ставке 4% при работе с физлицами и 6% при работе с ИП и юрлицами.

Итогом эксперимента стало в том числе установление лимита ежегодного дохода, который составил 2,4 млн рублей. В случае превышения данного порога самозанятый лишается права на пользование льготным налогообложением до конца календарного года.

Законодатель указал, что это ограничение не учитывает такой аспект, как наличие детей, что приводит к ситуации, когда многодетный самозанятый гражданин, ровно как и бездетный, вынуждены в равной степени выполнять положение о лимите налога.

«В связи с вышеизложенным прошу вас оценить возможность увеличения лимита ежегодного дохода самозанятых, подпадающего под льготные налоговые условия, на 0,4 млн рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка, находящегося на иждивении у гражданина», — говорится в тексте обращения.

Ранее, 27 апреля, заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова сообщила о том, что Общероссийский Народный фронт создал сервис для самозанятых граждан, который поможет начать собственное дело — портал «Самозанятость».

Данная платформа позволяет узнать обо всех подводных камнях подобного рода деятельности, а также расширить базу клиентов.

26 марта замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что каждый день в России около 5 тыс. человек регистрируются в качестве самозанятых.

Среди основных видов деятельности самозанятых он выделил перевозку пассажиров, доставку, строительство, консультирование, сдачу в аренду квартир.

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