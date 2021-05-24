Миротворцы РФ сопроводили паломников в монастырь Арамас в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы обеспечили безопасность армянских паломников во время их путешествия к монастырю Амарас, находящемуся в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает Минобороны в понедельник, 24 мая.

Очередная группа в составе 80 человек прибыла из Степанакерта и других городов и населенных пунктов, расположенных неподалеку.

«Большое спасибо, что вы здесь, что вы охраняете нас. Мы очень благодарны вам и хотим, чтобы вы всегда были здесь», — обратилась к миротворцам одна из паломниц Весмира Габриэлян.

Монастырь IV века Амарас находится в непосредственной близости от линии разграничения сторон и входит в зону ответственности российских миротворцев.

20 мая миротворцы РФ передали 3,5 т гуманитарной помощи беженцам, многодетным семьям и вынужденным переселенцам в Степанакерте.

Ранее, 17 мая, министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном. В ходе переговоров министры обсудили двустороннее сотрудничество и обстановку в Нагорном Карабахе.

В начале мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе является прочной гарантией безопасности. Также он подчеркнул роль президента России Владимира Путина в достижении мира в регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.