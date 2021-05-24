14 человек погибли при крушении фуникулера в Италии. Из-под обломков извлекли 13 тел погибших, передает телеканал «Известия». Один ребенок умер в больнице. Второй находится в критическом состоянии. Трагедия произошла на одной из самых высоких точек маршрута. Канатная дорога связывает город Стреза с вершиной горы Моттароне в Западных Альпах. Кабина упала с 20-метровой высоты. По предварительным данным, оборвался трос канатной дороги. Точные причины произошедшего установят прокуратура и специальная комиссия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.