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«Бостон» победил «Вашингтон» в пятом матче серии плей-офф НХЛ

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«Бостон» одержал победу над «Вашингтоном» в пятом мачте первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает «Спорт-экспресс».

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В составе победителей шайбы забросили Давид Пастрняк (23-я минута), Патрис Бержерон (35, 53), у проигравших отличился Конор Шири (41) с передачи россиянина Дмитрия Орлова.

На 55-й минуте игры форвард «Вашингтона» Ларс Эллер забросил шайбу в ворота противников, но арбитры не засчитали шайбу из-за толчка голкипера Тууки Раска Евгением Кузнецовым.

Победа в серии со счетом 4-1 осталась за «Бостоном», который вышел во второй раунд плей-офф, где он должен встретиться с победителем серии «Питтсбург» — «Айлендерс», чей счет в серии составил 2-2.

В этот же день, 24 апреля, в 4-м матче серии первого раунда Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» проиграл «Колорадо Эвеланш» со счетом 2:5 и покинул борьбу за награду.

«Колорадо» завершил серию со счетом 4-0 и вышел в 1/4 финала плей-офф НХЛ, где встретится с победителем противостояния «Миннесота Уайлд» – «Вегас Голден Найтс».

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